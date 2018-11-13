مقتل مستوطنين وارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة لـ 4 شهداء

غزة (أ ش أ)

ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الاسرائيلى على قطاع غزة منذ مساء أمس إلى 4 شهداء و15 مصابا، فيما واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابا يُدعى موسى إياد على عبد العال (22عاما) استشهد، متأثرا بجروح أصيب بها مساء أمس الاثنين بقصف إسرائيلى لمجموعة مواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ما رفع عدد الشهداء منذ مساء أمس إلى 4، ومنذ يومين إلى 11 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات بعضها فى حالة الخطر.

ميدانيا، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء، غاراتها مستهدفة أماكن متفرقة فى قطاع غزة. ودمر القصف حتى الآن 8 بنايات مدنية بينها مقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" فى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال أعلن استهداف 100 موقع فى غزة الليلة الماضية، ونقلت عن الجيش الإسرائيلى أنه تم استهداف مبنى مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس" فى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى أن الضربات التى يشنها الجيش حاليا تأتى ردا على اطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات.

من جانبها، أكدت فصائل المقاومة فى قطاع غزة توسيع دائرة إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات.

وقال أبوعبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكرى لحركة "حماس" أن فصائل المقاومة قررت توسيع دائرة النار وقصفت منطقة المجدل (شمال شرق غزة). وأكد أن المقاومة ستوسع من دائرة القصف لتصل إلى أماكن فى عمق إسرائيل إذا ما استمر الاحتلال بقصف البنايات السكنية.

من جانبه، قال أبو حمزة الناطق باسم "سرايا القدس" (الجناح العسكرى لحركة الجهاد) أن "إطلاق الصواريخ يأتى فى إطار الردود التقليدية التى يتوقعها الاحتلال وما لا يتوقعه العدو قادم خلال ساعات".

وأشار أبو حمزة إلى أن استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف البيوت والأماكن العامة والمقرات المدنية جعل المقاومة تتخذ قرارا بتوسيع دائرة الرد.

وأوضح أن قرار المقاومة الآن هو قصف ما بعد مدينتى بئر السبع وأسدود، محذرا المستوطنين من الخروج من الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقاومة أطلقت منذ أمس أكثر من 470 صاروخا، وطالبت السلطات الإسرائيلية المستوطنين بالبقاء فى الملاجئ وعدم التجمع، بعدما أصابت صواريخ المقاومة عدة مبان فى مستوطنات الاحتلال.

من جهتها حملت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن العدوان على أهل وأبناء قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود- فى بيان اليوم الثلاثاء "إن حكومة الاحتلال تجر بلادنا والمنطقة إلى مزيد من المخاطر والتوتر عبر سياستها التصعيدية ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، وما تقوم به عبر الملاحقة والقتل والتدمير والحصار والاستيطان".

وحذر من العدوان الجنونى الذى يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاته، ومن إقدام قوات الاحتلال على ارتكاب مجازر جديدة بحق أهل قطاع غزة الصامد.. مجددا مطالبته بتدخل دولى عاجل لوقف العدوان، والعمل الفورى على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

كما أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمقر فضائية الأقصى فى مدينة غزة.. واعتبرت الهيئة، فى بيان لها، أن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة ما هى إلا جزء من سياسة الاستهداف الإسرائيلى المستمرة بحق الإعلام الفلسطينى، والتى لم تتوقف ليوم واحد.

وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم بحق الإعلام الفلسطينى، الذى قدم الشهداء والجرحى والأسرى ودمرت مقراته مرات عديدة، لن تثنيه عن قيامه بواجبه الوطنى المنوط به.