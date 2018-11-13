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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:18 م
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مقتل شخص وإصابة 11 آخرين فى انفجار قنبلة شرق أفغانستان

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:43 م
مقتل شخص وإصابة 11 آخرين فى انفجار قنبلة شرق أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل شخص، وأصيب أحد عشر آخرون بجراح اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة "مغناطيسية " فى حى "غانى خيل " بإقليم "نانجرهار" شرق أفغانستان.

وصرح عطا الله خوجانى- المتحدث باسم حاكم الإقليم- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، بأن القنبلة كانت متصلة بمركبة من طراز "ساراشا".

وأفيد بأن الانفجار استهدف سيارة أعضاء فى جماعة "انتفاضة" المؤيدة للحكومة الأفغانية مما أدى إلى مقتل سائق السيارة وإصابة سبعة، فضلا عن أربعة من أصحاب محال تجارية.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث.

 


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