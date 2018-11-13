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مقتل إسرائيلى بمدينة عسقلان فى سقوط صاروخ من قطاع غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:00 ص
مقتل إسرائيلى بمدينة عسقلان فى سقوط صاروخ من قطاع غزة صواريخ قطاع غزة
القدس (أ ف ب)
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انتشلت فرق الإنقاذ فى مدينة عسقلان فى جنوب إسرائيل ليل الإثنين – الثلاثاء، جثّة رجل من تحت أنقاض مبنى أصيب بصاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر طبية.

وهذا أول قتيل يسقط فى إسرائيل من جرّاء الصواريخ التى انهمرت على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة اعتباراً من ظهر الإثنين، وبلغ عددها أكثر من 300 صاروخ، فى تصعيد تسبّبت به عملية أمنية نفّذتها مساء الأحد داخل القطاع المحاصر وحدة من القوّات الخاصّة الإسرائيلية.

وانتشلت فرق الإنقاذ من تحت ركام نفس المبنى فى عسقلان امرأة أصيبت بجروح خطرة وهى بحالة حرجة. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القتيل أربعينى.

 


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