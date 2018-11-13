مفاجأة.."ايكما" تبرئ "بلتون" من مخالفة نظام الطرح الخاص لثروة

كتب هانى الحوتى

أعدت الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما" تقريرا فنيا عن نظـــام الـ Book Building Process (النظام الخاص بإدارة عملية الطرح الخاص)، برأت فيه شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مخالفة النظام خلال الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية خلال الشهر الماضى، وذلك من واقع الممارسات العالمية في عملية الاكتتاب الخاص.

وأوضح التقرير، الذى جاء بناء على طلب شركة بلتون، أن عمليات تلقي الأوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دوليا في الطروحات الخاصة يختلف تماما عن شروط سجل الأوامر التقليدي، وهو ما قد يكون أحدث لبساً كبيراً في الأمر، مؤكدا أن مدير الطرح له مطلق الحرية والتفويض في تحديد سعر البيع في حدود النطاق السعري المعلن، وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة وله مطلق الحرية في استبعاد أى طلبات والتخصيص بنسب متفاوتة، وبدون إبداء أسباب، وذلك بالاتفاق المباشر مع البائع، كما أنه لا يشترط لصحة إصدار أمر الاكتتاب أن يكون محدد الكمية ويكتفي بالقيمة فقط علي خلاف الأوامر التقليدية المتعارف عليها محليا.

وأضاف التقرير، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الأساس في الطروحات الخاصة هو السداد بعد إعلان العميل بالقيمة والكمية المخصصة له، وبأنه لا يتطلب القانون المصري استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه ويجوز استخدام أي وسيلة متاحة، مشيرا إلى أن أى مستخرجات بمعادلات محاسبية مستخرجة من معـامل الكميات المختلفة مع الأسعار المختلفة بعد غلق باب الاكتتاب الخاص هي نتائج استرشادية لمديرالطرح وغير ملزمة له مطلقا ولما يأتي بالتقرير.