معلمو فرنسا يضربون عن العمل احتجاجا على خطط تقليل العمالة فى المدارس

باريس (أ ش أ)

بدأ المعلمون فى فرنسا إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط تقليل العمالة فى المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أرجاء البلاد.

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء، أن كافة الاتحادات التعليمية لأول مرة منذ عام 2011 دعت المعلمين إلى الإضراب فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، للاحتجاج على الإصلاحات الخاصة بالميزانية التى من المقرر أن يتم طرحها للنقاش فى البرلمان هذا الأسبوع.

وأوضحت أن الإصلاحات تشمل إلغاء نحو 3 آلاف و600 وظيفة، فيما أكدت وزارة التعليم أن نسبة المعملين المشاركين فى الإضراب لا تتعدى 10% بينما تقول الاتحادات أن النسبة تبلغ 50%.