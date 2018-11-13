مصطفى مدبولى يصدر قرارا بتعيين 5 نواب لرئيس جهاز القاهرة الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتعيين 5 نواب لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

حيث تم تعيين المهندس خالد رجب خليل رزق، نائباً لرئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، والمهندس أكرم محمود محمد الرفاعى، نائباً لرئيس الجهاز لمنطقة التوسعات جنوب المدينة، والمهندس محمود حسين محمود عبدالحميد، نائباً لرئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس عادل محمد محمد عبدالعزيز، نائباً لرئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس أحمد مصطفى محمد عبدالعال، نائباً لرئيس الجهاز للتجمع الأول.