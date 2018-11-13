مصطفى السيد: العلاج بالذهب يقضى على السرطان نهائيا ويمنع انتشاره

كتبت أمل علام

قال الدكتور مصطفى السيد، إن استخدام الحرارة فى العلاج بالذهب يميت الخلايا دون أن ينتشر السرطان، حيث تقضى على جذور السرطان، موضحا أنه تم استخدامه فى الحيوان وأنه قادر على التخلص من السرطان فى الحيوانات الكبيرة، مضيفا أن الأبحاث التى أجريت على الحيوانات تمت فى مصر لأنه فى أمريكا عند إصابة الحيوانات بأى سرطان يعاملوهم مثل أولادهم، ولا يوافقوا على إجراء أبحاث على الحيوانات، والدكتور على جمعة قام بتمويل الأبحاث، التى أجريت بالمركز القومى للبحوث، وأثبت كفاءة فى علاج السرطان عند الحيوانات الصغيرة والكبيرة.

وأشار السيد، إلى أن المصريين قادرون على القيام بالأبحاث، حيث أنه عند تصغير المواد الخواص تختلف لعلاج الأمراض.

جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفى شارك فيه الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس.