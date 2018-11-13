video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصطفى السيد: العلاج بالذهب يقضى على السرطان نهائيا ويمنع انتشاره

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:56 ص
مصطفى السيد: العلاج بالذهب يقضى على السرطان نهائيا ويمنع انتشاره الدكتور مصطفى السيد
كتبت أمل علام
إضافة تعليق
قال الدكتور مصطفى السيد، إن استخدام الحرارة فى العلاج بالذهب يميت الخلايا دون أن ينتشر السرطان، حيث تقضى على جذور السرطان، موضحا أنه تم استخدامه فى الحيوان وأنه قادر على التخلص من السرطان فى الحيوانات الكبيرة، مضيفا أن الأبحاث التى أجريت على الحيوانات تمت فى مصر لأنه فى أمريكا عند إصابة الحيوانات بأى سرطان يعاملوهم مثل أولادهم،  ولا يوافقوا على إجراء أبحاث على الحيوانات،  والدكتور على جمعة قام بتمويل الأبحاث، التى أجريت بالمركز القومى للبحوث، وأثبت كفاءة فى علاج السرطان عند الحيوانات الصغيرة والكبيرة. 
 
 
وأشار السيد، إلى أن المصريين قادرون على القيام بالأبحاث، حيث أنه عند تصغير المواد الخواص تختلف لعلاج الأمراض. 
 
 
جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفى شارك فيه الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتور مصطفى السيد يغادر القاهرة متوجها إلى أمريكا

بالصور..الدكتور مصطفى السيد فى ندوته بـ"اليوم السابع":التعليم مشروعنا القومى الأول والاقتصاد سبيل التقدم..ضعف الإمكانيات وزيادة أعداد الطلاب "أضاع العلم".. أقول للفئات المتصارعة بمصر حاربوا الفقر أولا

اليوم.. انطلاق مؤتمر النانومترية بهندسة شبرا بمشاركة الدكتور مصطفى السيد

العالم مصطفى السيد

مركز الدكتور منير ارمانيوس

العلاج بالذهب

السرطان علاج السرطان




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة