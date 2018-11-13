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مصرع 2 وإصابة 3 فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:24 ص
مصرع 2 وإصابة 3 فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم مروع بالطريق الزراعى اتجاه الإسكندرسة أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية صفط الحرية اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين: السيارة رقم ق ل ب 7913 "نقل" فر قائدها هارباً تاركاً السيارة عقب الحادث "تم التحفظ عليها" والسيارة رقم ب ف ج 3741 "نقل" قيادة "محمد .ف.ع" 48 سنة سائق ومقيم قرية جزيرة نكلا مركز شبراخيت والسيارة رقم أ ن ب 149 و د ب 4741 "نقل بمقطورة" قيادة "عبدالواحد .ع.ا" 47 سنة سائق ومقيم شبرا الخيمة قليوبية، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انفصل الإطار الأمامى الأيمن عنها فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية والتى توالى اصطدامها بالثالثة حال سيرها بذات الاتجاه.
 
أسفر الحادث عن وفـاة 2 من مستقلى السيارة الثانية، كل من: "ياسر .م.ا" 50 سنة فلاح، و"محمد .ع.ن" 43 سنة فلاح، وإصابة قائدها وعدد 2 آخرين من مستقليها بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين قرية جزيرة نكلا مركز شبراخيت.
 
تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وجارى متابعة خروجهم، حدثت تلفيات بالسيارات وأزيلت أثار الحادث وتسيير حركة المرور تنسيقاً والإدارة العامة للمرور، وبسؤال قائدى السيارتين الثانية والثالثة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.
 

 


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