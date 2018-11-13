مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء تحطم سيارة تقل مهاجرين غير شرعيين باليونان

أثينا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة اليونانية مصرع سيدة وإصابة تسعة آخرين، جراء تحطم سيارة تقل مهاجرين دخلوا البلاد بشكل غير شرعى.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اليونانية ألقت القبض على سائق السيارة، ويُعتقد أنه ينتمى إلى عصابة تهريب أدارت عملية دخول المهاجرين إلى البلاد من الحدود التركية.

وأوضحت الشبكة أن السيارة المكتظة بالمهاجرين تحطمت قرب مدينة سالونيك شمالى البلاد، بعد فترة وجيزة من اقتحامها حاجز أمنى أقامته الشرطة، فيما لم يتم الإعلان عن هويات أو جنسيات المهاجرين.

يُشار إلى أن آلاف المهاجرين يدخلون اليونان بشكل غير شرعى سنويا من الحدود التركية، وعادة ما يتوجه المهاجرون عبر الحدود البرية إلى مدينة سالونيك، وهو الممر الذى يشهد وقوع حوادث مماثلة.