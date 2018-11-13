مصرع طفل إثر اصطدامه بقطار ركاب أثناء عبوره بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه اثر اصطدامه بقطار ركاب بالقرب من مركز إيتاى البارود بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول" محمد .م.م "10 سنوات ومقيم قرية جنبواى دائرة المركز جثة هامده.



بسؤال والده ومقيم بذات الناحيه قرر أنه أثناء عبور نجله المتوفى لمزلقان سكه حديد القرية محل إقامته أثناء غلقه إصطدم به قطار ركاب القادم من مطروح القاهره، مما أدى لإصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحه، أفاد بتقريره وجود كسور متعدده بالجمجمة والذراعين وخروج الأحشاء ولا توجد شبهه جنائية، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه.