مصرع طالبتين وإصابة سائق توك توك فى حادث سير على طريق بلقاس بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقيت طالبتان بالثانوية مصرعهما وأصيب زوج إحداهما فى انقلاب توك توك أثناء عودتهما من المدرسة بطريق بلقاس جمصة أمام قرية التخشيبة .

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود، بلاغ إلى العقيد أحمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بوقوع حادث على الطريق، وعلى الفور انتقل الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز الستامونى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن انقلاب توك توك قيادة ترك محمد حنضل، أثناء عودته من مدرسة بالقرية، ومعه زوجته الطالبة وإحدي زميلاتها من المدرسة إلى قرية المستعمرة الشرقية مسقط رأسها، فانقلب التوك التوك داخل الأراضي الزراعية بعد اصطدامه بعمود إنارة أمام قرية التخشيبة بجانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع سارة جاد حمادة 17 سنة، من المستعمرة الغربية وتبين أنها متزوجة منذ أسبوعين بقرية المستعمرة الشرقية من سائق التوك توك، والطالبة ماريمان كارم محمود وزة 17سنة، من المستعمرة الشرقية، وإصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.