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مصرع طالبتين وإصابة سائق توك توك فى حادث سير على طريق بلقاس بالدقهلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:38 م
مصرع طالبتين وإصابة سائق توك توك فى حادث سير على طريق بلقاس بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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لقيت طالبتان بالثانوية مصرعهما وأصيب زوج إحداهما فى انقلاب توك توك أثناء عودتهما من المدرسة بطريق بلقاس جمصة أمام قرية التخشيبة .

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود، بلاغ إلى العقيد أحمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بوقوع حادث على الطريق، وعلى الفور انتقل الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز الستامونى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن انقلاب توك توك قيادة ترك محمد حنضل، أثناء عودته من مدرسة بالقرية، ومعه زوجته الطالبة وإحدي زميلاتها من المدرسة إلى قرية المستعمرة الشرقية مسقط رأسها، فانقلب التوك التوك داخل الأراضي الزراعية بعد اصطدامه بعمود إنارة أمام قرية التخشيبة بجانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع سارة جاد حمادة 17 سنة، من المستعمرة الغربية وتبين أنها متزوجة منذ أسبوعين بقرية المستعمرة الشرقية من سائق التوك توك، والطالبة ماريمان كارم محمود وزة 17سنة، من المستعمرة الشرقية، وإصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ومن جانب آخر، لقي طفل بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة مصرعه عقب سقوط حديد التسليح عليه من جرار أثناء تفريغ حمولته.
 
وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة بوفاة الطفل مؤمن محمود سعد 4 سنوات ومقيم قرية ميت بدر خميس وذلك بسبب قيام قائد جرار زراعى بتفريغ حمولة الجرار من حدبد تسليح بأحد شوارع القرية تصادف مرور الطفل وانقلبت الحمولة عليه.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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