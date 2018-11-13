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مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:19 م
مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو حادث سيارة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو  ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى

 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
مصرع شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو    
 
كتب عبد الرحمن سيد 
 
لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو  ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
اخبار الحوادث ، اخبار المرور ، حادث مرورى ،جوزيف تيتو،  ،ادارة المرور 

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