مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

مصرع شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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