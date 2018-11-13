مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطنطا

لقى شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بمصرع شخص يدعى إيهاب جمال عزب 30 سنة مقيم مساكن سيجر بطنطا، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية يستقلها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى شن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، حملة على تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية بمركز المحلة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، ضمت المقدم أحمد العايدى مفتش المباحث، والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، وضباط مباحث مركز شرطة المحلة.

وتمكنت الحملة من ضبط 15 قضية مخدرات وسلاح نارية بينهم سيدة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد وأقراص مخدرة ومبالغ مالية من حصيلة البيع، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات والأسلحة النارية والذخائر، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيق.