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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بمركز قوص بمحافظة قنا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:14 م
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بمركز قوص بمحافظة قنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر إصابتها بصعق كهربائي، أودى بها جثة هامدة في الحال، وذلك بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد مصرع، "ذكية. ن. م"، ربة منزل، وتبلغ من العمر 50 عاما، ومقيمة بقرية خزام بدائرة مركز قوص، على إثر إصابتها بصعق كهربائي، جنوب قنا.

وبينت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، إصابة ربة المنزل بالصعق الكهربي خلال غسلها لملابس أسرتها داخل الغسالة، مما أدى إلى سقوطها جثة هامدة، دون وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 


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