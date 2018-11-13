video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع كيم جونج أون

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:58 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع كيم جونج أون ترامب وكيم
رويترز
إضافة تعليق

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وجاءت التصريحات بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ فى كوريا الشمالية التى خضعت لأعمال صيانة.

وكان بولتون يتحدث مع الصحفيين في سنغافورة على هامش اجتماعات هذا الأسبوع بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

وقال بولتون أيضا إن الولايات المتحدة تعارض الخطوات العسكرية الأحادية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي مضيفا أن وتيرة عمليات حرية الملاحة الأمريكية في المجرى المائي المتنازع عليه زادت.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التجديد النصفى" يعرقل انتخابات ترامب فى 2020.. إقبال غير مسبوق منذ 1966.. الليبراليون الأمريكيون يغيرون المشهد السياسى لصالح الديمقراطيين.. و"الأوبزرفر": أكبر انقلاب فى التصويت رغم ازدهار الاقتصاد

شاهد.. رسالة ميلانيا ترامب لماكرون وزوجته بعد حفل مئوية الحرب العالمية الأولى

ترامب يهاجم "الناتو" وحلفاءه مجددا

ترامب

كيم جونج أن

أمريكا

كوريا الشمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة