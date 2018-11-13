مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع كيم جونج أون

رويترز

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وجاءت التصريحات بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ فى كوريا الشمالية التى خضعت لأعمال صيانة.

وكان بولتون يتحدث مع الصحفيين في سنغافورة على هامش اجتماعات هذا الأسبوع بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

وقال بولتون أيضا إن الولايات المتحدة تعارض الخطوات العسكرية الأحادية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي مضيفا أن وتيرة عمليات حرية الملاحة الأمريكية في المجرى المائي المتنازع عليه زادت.