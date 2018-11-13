مسئول عراقى: مقتل 9 أشخاص بينهم ضابط بالحشد فى هجوم مسلح بالكرمة

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائم مقام قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية أحمد مخلف مقتل 9 أشخاص بينهم ضابط بالحشد العشائرى فى هجوم مسلح على منزل الأخير فى القضاء.

وقال مخلف ، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين ، إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا منزل ضابط برتبة نقيب بالحشد العشائرى فى منطقة الضابطية غرب مدينة الكرمة 53 كم شرق الرمادى.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم الضابط ، مستنكرا تلك الجريمة النكراء ، ودعا إلى فتح تحقيق عاجل واحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة.

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت بعد تحريرها من سيطرة "داعش" الإرهابى استقرارا أمنيا ملحوظا ، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.