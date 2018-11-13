مسئول بالنقد الدولى يؤكد تعافى الاقتصاد السعودى

دبى (رويترز)

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولى إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافى الاقتصاد السعودى.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الصندوق يشعر بالحاجة لإعادة النظر فى توقعاته بشأن الاقتصاد ، أجاب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى بالنفى.

وقال لرويترز هذا الأسبوع "ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التى ستتحرك بها أسعار النفط فى المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالى والإصلاحات التى ستنفذها السلطات السعودية مستقبلا".

وأضاف "آفاق الاقتصاد السعودى للعام القادم تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن فى القطاع غير النفطى".