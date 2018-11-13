مرصد الإفتاء: تراجع عمليات الإرهاب فى العالم الأسبوع الأول من نوفمبر

كتب لؤى على

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إنه بالرغم من تراجع عدد العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجارى، فإن عدد الضحايا قد شهد زيادة بلغت نحو (301) من بين قتيل وجريح.

وأضاف المرصد أن المؤشر الأسبوعي قد كشف عن وقوع نحو (29) عملية إرهابية نفذت بأيدي التنظيمات التكفيرية خلال الفترة من الثالث حتى التاسع من نوفمبر الجاري، استهدفت (12) دولة في مختلف الدول والمناطق.

وأوضح المرصد أن أفغانستان احتفظت بموقعها على رأس الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية، حيث شهدت نحو (7) عمليات إرهابية تبنى تنظيم طالبان تنفيذها، وقد استهدفت تمركزات للجيش الأفغاني والقوات الدولية في أفغانستان، وذلك كورقة ضغط على الولايات المتحدة وحلفائها مع تداول الأخبار عن المضي في مفاوضات سلام بين الطرفين، كانت قد أعلنت الحركة مشاركتها الرسمية فيها.

أشار المرصد أيضًا إلى تراجع حجم العمليات الإرهابية في العراق عن الأسبوع الأخير من أكتوبر بالرغم من أنها تحتل المركز الثاني على قائمة المؤشر، حيث شهدت (5) هجمات تبناها تنظيم داعش وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا عن الأشهر والأسابيع الماضية، ويأتي هذا النشاط للتنظيم في أعقاب الخسائر التي مُنِيَ بها في العراق في عام 2017، ويسعى التنظيم إلى صحوة مرة أخرى في العراق. وأشار المرصد إلى أن نشاط التنظيم خلال فترة الرصد سعى إلى خلق الفوضى في العراق وخاصة في مناطق (ديالي، صلاح الدين، الموصل).

وقال المرصد إن عددًا من الدول في أفريقيا مثل (الصومال، بوركينا فاسو، نيجيريا، ليبيا) قد شهدت مجموعة من العمليات المنفصلة وصل مجموعها إلى تسع هجمات خلال فترة الرصد، وقد تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هجومين في بوركينا فاسو، كما تبنى تنظيم "بوكو حرام" هجومين في نيجيريا، كما تبنت تنظيمات محلية إرهابية هجمتين وقعتا في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك يعتبر تنظيم "شباب المجاهدين" الأكثر بشاعة في أفريقيا حيث تبنى ثلاث عمليات بالعاصمة مقديشيو أودت بحياة قرابة 27 قتيلًا و40 مصابًا.

كما تابع المرصد الأوضاع داخل عدة دول بقارة آسيا (الفلبين، وإندونيسيا، وباكستان، وطاجيكستان) وقال إن باكستان شهدت ثلاث عمليات تفجيرية، بينما شهدت بقية الدول عملية في كل منها. هذا، وقد شهد هذا الأسبوع نشاطًا بالغًا لعمليات الذئاب المنفردة؛ حيث شهدت كل من "أستراليا – إندونيسيا" محاولات فردية باستخدام الأسلحة البيضاء للتعدي على مواطنين وأجهزة الشرطة.

في سياق متصل أكد المرصد أن المؤشر الأسبوعي كشف كذب وتضليل ما ينشره تنظيم داعش عبر صحيفة النبأ الأسبوعية، التي أكدت في عددها رقم (155) على تنفيذ أكثر من (100) عملية راح ضحيتها أكثر من (369) خلال الأسبوع الماضي، وهي أرقام غير حقيقية وخادعة يستخدمها التنظيم في تضليل عناصره والرأي العام العالمي ليظهر في موضع " القوة والاستمرارية"؛ حيث لم تتعد العمليات التي نفذوها (9) عمليات فقط.

اختتم المرصد بيانه بأن استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على تنويع أنماط واستراتيجيات تنفيذ العمليات في ضوء قدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها ووفقًا لطبيعة وحجم الاستقرار أو الصراع داخل بلدان نشاط تلك الجماعات يستلزم تضافر الجهود المحلية والإقليمية في مواجهة تمدد نشاط الجماعات الإرهابية خاصة تلك العابرة للحدود.