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مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:16 م
مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، مد أجل  الحكم فى محاكمة المتهم أيمن محمد سعيد، بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 680 ألف جنيه من شركة " هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات، لجلسة الغد.
 
 
عقدت الجلسة  بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن و أحمد سويلم، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.
 
 
ووجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680  ألف و787 جنيها من شركة " هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، باعتبار أحد العاملين بها، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة استلام عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع إلا أنه اختلاسها لنفسه.

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مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد

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