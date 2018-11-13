مدير رعاية الشباب بإعلام القاهرة يؤكد تشكيل لجنتين لمتابعة انتخابات الطلاب

كتب ــ وائل ربيعى

قال ربيع حسن، مدير رعاية الشباب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكلية إحدى الكليات المتميزة فى طبيعة طلابها من حيث الأنشطة وممارسة العملية الانتخابية بشفافية واحترافية كاملة، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هبة السمرى، القائم بعمل عميدة الكلية، المتعاونة فى عملية الأنشطة ومتابعة لها جيدا.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع"، أن العميدة شكلت لجنتين فى إطار اهتمامها بدقة إنجاز العملية الانتخابية إحداهما لجنة عليا للإشراف على العملية والأخرى متابعة لعملية التصويت بالصناديق الانتخابية، مؤكدا أن الكلية وضعت إجراءتها لإنجاز العملية بدقة بداية من سحب أوراق الترشح وحتى باقى المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها الدعاية وغيرها.