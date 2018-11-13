مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس والخدمات الأمنية بحوش عيسى وأبو المطامير

فريق المحافظات

قام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بجولة ميدانية للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام.

وشملت جولة مدير أمن البحيرة، "مركز شرطة حوش عيسى، نقطه شرطه الكوم الأخضر" وتفقد خدمات تأمين الكنائس بمركزى شرطة حوش عيسى وأبو المطامير.

والتقى مدير أمن البحيرة، بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه مشددا على قوات الحماية المدنيه والمفرقعات على أن يقوموا بعملية تمشيط مستمر للأسوار ومداخل الكنائس وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان.