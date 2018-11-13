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محكمة الجنح تستمع لشهود واقعة وفاة طبيبة مستشفى المطرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:18 م
محكمة الجنح تستمع لشهود واقعة وفاة طبيبة مستشفى المطرية محكمه - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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استمعت محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار أحمد فاروق، إلى أقوال شهود قضية محاكمة 4 إداريين متهمين بالإهمال الوظيفى، الذى تسبب فى وفاة طبيبة مستشفى المطرية.
 
وجاء خلال شهادة الشاهد الأول نقيب شرطة المكلف بتأمين المستشفى، أنه عقب تلقيه إخطار من أمن المستشفى الداخلى بالعثور على طبيبة مفارقة الحياة داخل حمام سكن الطبيبات بالمستشفى، توجه على الفور إلى سكن الطبيبات، حيث شاهد الطبيبة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى، مشيرا إلى أن الطبيبات أكدوا له أنها توفت نتيجة صعقها بالكهرباء بسبب الأسلاك المكشوفة من سخان المياه، موضحا أنه قام مع فنى الكهرباء بالمستشفى بإجراء تست على الأسلاك، إلا أنه لم يتضح لهم سلامة الأسلاك وعدم وجود تسريب للكهرباء.
 
بينما أكد فنى الكهرباء بالمستشفى فى شهادته، أنه قام بإجراء معاينة على جميع أسلاك الكهرباء المواصلة بسخان المياه، كما قام بفتح صنبور المياه ليتأكد من عدم أو وجود تسريب تيار كهربائى أدى إلى وفاة الطبيبة، إلا أنه لم يتبين له ذلك، مؤكدا أن جميع أسلاك الكهرباء الموجودة داخل الحمام وخارحه، جميعها سليمة ولا يوجد بها أى أعمال أو تسريب، مستبعدا أن الطبيبة تكون وافتها المنية نتيجة صعقا بالكهرباء .
 
فيما أكدت عاملة النظافة بسكن الطبيبات بالمستشفى، أنها عند فتحها باب الحمام على الطبيبة مع باقى الطبيبات، وجودوها ملقاه على الأرض مفارقة الحياة، وأن الحمام لم تكن به أية مشاكل معربائية، مستدلة أنه لو كان هناك تيار كهربائى نتيجة اسلاك السخان، لصعقن هن الأخريات، مضيفة أن جميع الطبيبات أستخدمن ذلك الحمام فى نفس اليوم ولم يحدث لهم شيئا.

 


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