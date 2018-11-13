محافظ كفر الشيخ يطلق خطة استراتيجية لمحو أمية 700 ألف شخص فى 3 سنوات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برنامج الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو أمية 700 الف شخص بكفرالشيخ فى 3 سنوات، تحت شعار "أهالينا وحقهم علينا"، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان 2019 عام التعليم، وتطبيق الحملة القومية لحو الأمية، مشيداً بدور المجلس القومي للمرأة فى الحملة القومية لمحو والأمية، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، ووكلاء الوزرات وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، ان الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية تنطلق اليوم بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال مشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، الأزهر الشريف، والكنيسة، والصحة، مديرية الأمن، ووزارة الدفاع، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لعمل خطة تفصيلية للقضاء علي محو الأمية، مكلفاً بعمل تقرير شهري وتفصيلي لما تم انجازه من أهداف الخطة الاستراتيجية لمحو الامية، موكداً انه سيكون هناك مستهدف شهري ومستهدف سنوي، وعمل تحليل للوضع الراهن ونقاط الضعف والتحديات وفرص النجاح والفشل، حتى يتم تنفيذها الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية بنجاح لخدمة أهالينا فى كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، تفتح أبوابها لاستقبال الدارسين، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومي وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، ان جميع اللجان الإشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير برنامج محو الأمية، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، قرار بعمل اجتماع دورى شهرياً مع الحضور لمناقشة ما تم انجازه بالخطة الإستراتيجية الطموحة لمحو الأمية وما تم إنجازه من أهداف، مضيفاً أن محو الأمية مسؤولية على جميع الجهات المعنية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بعمل خطة تفصيلية بعدد المشاركين ونسب التنفيذ ومناقشة المعوقات والانجازات شهرياً، وسرعة إصدار الشهادات واستخراجها لتشجيع المواطنين على المشاركة، مشيراً ان كل رئيس مركز ومدينة ينوب عن المحافظ بشكل شخصى فى تنفيذ الخطة، قائلاً "كلنا مشاركين".

وقد أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة للإشراف على الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ برئاسته، وعضوية السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والمستشار العسكرى، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام شئون مكتب المحافظة، وللجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به للصالح العام.