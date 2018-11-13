محافظ كفرالشيخ: إنشاء مدفن صحى صديق للبيئة بشمال المحافظة بمساحة 100 فدان

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء مدفن صحى بشمال المحافظة مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية على مساحة 100 فدان، بتكلفة 163 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، بالإضافة الى تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدى سالم.

وأكد محافظ كفرالشيخ،أننا ندعم بكل ما لدينا من إمكانيات تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بكفرالشيخ وستقوم المحافظة بتنفيذ كافة الإلتزامات من جانبها فى إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

مقدماً الشكر لوزيرة البيئة، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ومدير عام ادارة النظافة والتجميل، وجميع العاملين بمنظومة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تدشين تشغيل معدات تدوير المخلفات الجديدة بقيمة 2.6 مليون جنيه وقام بتسليمها الى مراكز كفرالشيخ، ودسوق ومطوبس، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد اسماعيل، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس هشام فتحى، مدير عام ادارة النظافة والتجميل، والمهندس عبد الفتاح الشرقاوى، مدير عام الورشة المركزية والحملة الميكانيكية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.