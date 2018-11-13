video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: إنشاء مدفن صحى صديق للبيئة بشمال المحافظة بمساحة 100 فدان

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:08 م
محافظ كفرالشيخ: إنشاء مدفن صحى صديق للبيئة بشمال المحافظة بمساحة 100 فدان محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء مدفن صحى بشمال المحافظة مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية على مساحة 100 فدان، بتكلفة 163 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، بالإضافة الى تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدى سالم.

  

وأكد محافظ كفرالشيخ،أننا ندعم بكل ما لدينا من إمكانيات تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بكفرالشيخ وستقوم المحافظة بتنفيذ كافة الإلتزامات من جانبها فى إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

مقدماً الشكر لوزيرة البيئة، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ومدير عام ادارة النظافة والتجميل، وجميع العاملين بمنظومة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تدشين تشغيل معدات تدوير المخلفات الجديدة بقيمة 2.6 مليون جنيه وقام بتسليمها الى مراكز كفرالشيخ، ودسوق ومطوبس، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد اسماعيل، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس هشام فتحى، مدير عام ادارة النظافة والتجميل، والمهندس عبد الفتاح الشرقاوى، مدير عام الورشة المركزية والحملة الميكانيكية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يطلق خطة استراتيجية لمحو أمية 700 ألف شخص فى 3 سنوات

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

ورشة

مدفن

وحدة ميكانيكية

مخلفات صلبة




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة