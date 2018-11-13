محافظ المنوفية يكرم شادى الفائز بالمركز الرابع فى بطولة الألعاب الأولمبية للشباب

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام الكابتن شادى الخليل إبراهيم ابن مدينة شبين الكوم بطل العالم فى رياضة المصارعة، لحصوله على المركز الرابع فى بطولة دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

كما حرص المحافظ على تكريم الكابتن مصطفى جمال الدجوى إبن قرية شنوان لتفوقه رياضياً فى رياضة المصارعة.

حيث أعرب الأبطال عن سعادتهم الغامرة وفخرهم العميق لهذه اللفتة الكريمة، موجهين كل الشكر لمحافظ المنوفية على ما لمسوه من اهتمام وحرصه على تكريمهم.

فيما أعرب محافظ المنوفية عن تفاؤله بشباب المنوفية، مشيراً أن المحافظة تمتلك العديد من الشباب الموهوبين الذين يمتلكون قدرات رياضية متميزة تؤهلهم لتمثيل مصر عالمياً والحصول على مراكز متقدمة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى مساندة النماذج الواعدة التى ترفع راية مصر عالية خفاقة فى مختلف دول أنحاء العالم.