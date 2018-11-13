video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يكرم شادى الفائز بالمركز الرابع فى بطولة الألعاب الأولمبية للشباب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
محافظ المنوفية يكرم شادى الفائز بالمركز الرابع فى بطولة الألعاب الأولمبية للشباب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مع ابطال المصارعة
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام الكابتن شادى الخليل إبراهيم ابن مدينة شبين الكوم بطل العالم فى رياضة المصارعة، لحصوله على المركز الرابع فى بطولة دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

كما حرص المحافظ على تكريم الكابتن مصطفى جمال الدجوى إبن قرية شنوان لتفوقه رياضياً فى رياضة المصارعة.

حيث أعرب الأبطال عن سعادتهم الغامرة وفخرهم العميق لهذه اللفتة الكريمة، موجهين كل الشكر لمحافظ المنوفية على ما لمسوه من اهتمام وحرصه على تكريمهم.

فيما أعرب محافظ المنوفية عن تفاؤله بشباب المنوفية، مشيراً أن المحافظة تمتلك العديد من الشباب الموهوبين الذين يمتلكون قدرات رياضية متميزة تؤهلهم لتمثيل مصر عالمياً والحصول على مراكز متقدمة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى مساندة النماذج الواعدة التى ترفع راية مصر عالية خفاقة فى مختلف دول أنحاء العالم.

 
IMG_7693
 

IMG_7700
 

IMG_7707

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية بمشاركة 132حصانا

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنوفية

تكريم

الأرجنتين

مصارعة




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة