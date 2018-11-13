محافظ القليوبية يوجه بسرعة إزالة أى معوقات لتنفيذ مشروع ممشى على النيل ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لإنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها، وذلك بحضور ممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إليه تنفيذ المشروع، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق عواد مدير مديرية الرى، والمهندس مدحت زكى مدير عام إدارة حماية النيل، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة، ونائب رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع آخر التطورات التى تتم فى إنشاء الممشى على نهر النيل، وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة استكمال باقى الأعمال وإزالة أي معوقات لتنفيذ المشروع بالمواعيد المحددة له كما ناقش المحافظ إظهار الممشى بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية ليكون متنفسا للمواطنين نظرا لتواجد المواطنين الدائم به مع أخذ الاحتياطات الأمنية للممشى، مؤكدا أن من حق المواطن التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية التى حبانا بها الله.

وفى سياق أخر، تسلمت المحافظة اليوم 3 سيارات برج كهرباء بتكلفة 1.5 مليون جنيه يتم توزيعها على المدن والاحياء وذلك لدعم المحافظة في مجال الانارة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 لتكون استكمالا للتعاون بين المحافظة والهيئة، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والذى وقعته المحافظة مع الهيئة.