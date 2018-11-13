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محافظ القليوبية: توفير مكابح إلكترونية لإضاءة منطقة الإسكان الاجتماعى بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:20 م
محافظ القليوبية: توفير مكابح إلكترونية لإضاءة منطقة الإسكان الاجتماعى بشبرا الخيمة محافظ القليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه وجه اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، بمتابعة الشكوى المقدمة من المواطنين بشأن عدم إضاءة أعمدة الإنارة بمنطقة الاسكان الاجتماعى بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل كهرباء شبرا الخيمة للمرور على المنطقة، حيث تبين بالفعل أن بعض الاعمدة غير مضاءة بسبب حاجتها لكابح إلكترونى "ترنس"، وأن رصيد المخازن من هذا النوع صفر.

 

واوضح المحافظ، أنه تم مخاطبة مدير قطاع الكهرباء بالقليوبية المهندسة امال بركات، وتم على الفور توريد المكابح الإلكترونية لتركيبها لتلك الأعمدة للاستفادة منها، وعدم وقوع المواطنين فريسة لضعاف النفوس ممن يستخدمون تلك المناطق لترويع الأمنين وسرقة ممتلكاتهم.

 

وكان قد أبرز "اليوم السابع"، شكوى سكان منطقة الإسكان الاجتماعى التابعة لحى شبرا الخيمة من عدم إضاءة أعمدة الإنارة ليلا فى شوارع المنطقة، مما ينتج عنه العديد من الحوادث كالسرقات وترهيب المواطنين، مشيرين إلى أنهم تم مناشدة العديد من المسئولين بشركة الكهرباء لإنقاذ سكان المنطقة من المضايقات، ولكن دون جدوى.


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