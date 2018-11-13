video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يخصص مقبرة لسيدة.. ويأمر بتوصيل صرف صحى لمنزل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:04 م
محافظ الدقهلية يخصص مقبرة لسيدة.. ويأمر بتوصيل صرف صحى لمنزل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تخصيص مقبرة لإحدى المواطنات الحاضرات باللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم، واستجاب لطلبها متمنيا لها طول العمر. 

وطالب شاروبيم أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة بالعمل على توفير المقبرة من المقابر المتاحة، وفي حال عدم توافرها أكد المحافظ أنه سوف يصدر قرارا بتخصيص مقبرة لهذه السيدة.
 
كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحي للمواطن رشدي حمدي بقرية كفر الباز التابعة لمركز دكرنس والذي تضرر من عدم وجود صرف صحي لمنزله، كما أمر  المحافظ بإزالة المخالفة التي تضرر منها أحد المواطنين المقيمين بأحد الابراج السكنية الواقعة في نطاق حي غرب المنصورة .
 .
من جانبه، أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة أن تعذر الإزالة لتعمد مالك الوحدة السكنية المخالفة ركن سيارته الخاصة أسفل البرج لإعاقة تنفيذ الإزالة. 
 
وشدد الدكتور كمال شاروبيم، على أهمية إزالة المخالفة التي تضرر منها المواطن وإعادة الأمور إلى أصلها حتى لو استدعى الامر رفع السيارة من مكانها بواسطة إدارة المرور .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يشكل لجنة للتحقيق في ادعاء مواطن بتزوير تراخيص مزرعة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

لقاء المواطنين

مشاكل مواطنين الدقهلية




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة