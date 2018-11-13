محافظ الدقهلية يخصص مقبرة لسيدة.. ويأمر بتوصيل صرف صحى لمنزل

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تخصيص مقبرة لإحدى المواطنات الحاضرات باللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم، واستجاب لطلبها متمنيا لها طول العمر.

وطالب شاروبيم أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة بالعمل على توفير المقبرة من المقابر المتاحة، وفي حال عدم توافرها أكد المحافظ أنه سوف يصدر قرارا بتخصيص مقبرة لهذه السيدة.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحي للمواطن رشدي حمدي بقرية كفر الباز التابعة لمركز دكرنس والذي تضرر من عدم وجود صرف صحي لمنزله، كما أمر المحافظ بإزالة المخالفة التي تضرر منها أحد المواطنين المقيمين بأحد الابراج السكنية الواقعة في نطاق حي غرب المنصورة .