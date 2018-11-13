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محافظ الدقهلية: لائحة جديدة لإعلانات الدقهلية خلال أسبوعين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:01 م
محافظ الدقهلية: لائحة جديدة لإعلانات الدقهلية خلال أسبوعين محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات والمتأخرة وحدد المحافظ مهلة لموافاته بما تم سداده من المتأخرات.

كما قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة الحالية للإعلانات بالمحافظة، بعدما أبدى عدد من الملاحظات عليها والتى يتم بموجبها الترخيص للإعلانات بنطاق المحافظة.

وأكد شاروبيم على أنه لا تهاون فى تحصيل حق من حقوق الدولة وضرورة تحصيل مستحقاتها من الإعلانات والتصدى لأية مخالفات وإزالتها فورا.

وقال المحافظ استمرار العمل باللائحة الحالية لحين الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة فى غضون أسبوعين كحد أقصى، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام الذى عقد بعد عصر اليوم.


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