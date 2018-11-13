محافظ الجيزة يقود حملة لرفع إشغالات شارع زغلول ويتابع أسعار الخضروات

كتب سيد الخلفاوى

لليوم الثانى على التوالى شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فى الحملة الشاملة التى تنفذها المحافظة على المحلات والمقاهى والمطاعم والباعه المتعدين على الطريق العام بشارع زغلول بحى الهرم.

وأشار المحافظ خلال تفقده أعمال رفع الإشغالات أن الحملات تمكنت من رفع أكثر من 150 حاله اشغال للمحلات والمطاعم وعربات المأكولات المتعدية على الأرصفة كما تم إزاله عشرات الإشغالات للباعة بسوق البطران وتحذيرهم من تكرار إشغالهم للطريق مجدداً.

وأشار إلى أنه تم إزالة الإشغالات التى تعيق حركه المارة والسيارات وتوسعة الشارع أمام الحركة المرورية وسط استحسان كبير من المواطنين، لافتا إلى أنه تم إزالة المواقف العشوائية التى كان يعاني منها سكان الشارع و كانت تتسبب في زحام مروري شديد يؤثر علي حركه المرور المتجهه الي شارع الأهرام مؤكدا انه تم المرور علي المحلات بواسطه لجان الصحة والبيئة وادارات التراخيص للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية بالمحلات التي تعمل بمجالات الأغذية والمطاعم .

كما حرص المحافظ على تفقد أسعار السلع والخضراوات والفاكهه بسوق البطران للتأكد من عدم مغالاه التجار فى الأسعار موجهاً بضرورة مراعاه الظروف الاجتماعية وعدم استغلال المواطنين .

وفاجأ المحافظ أحد المخابز البلدية بشارع زغلول للتأكد من الالتزام بالاوزان المقررة للخبز حيث طالب بأحضار ميزان للتأكد من أوزان الخبز موجها مديرية التموين بشن حملات على المخابز وغلق اى مخبز لا يلتزم بالاوزان المقرره والمواصفات الفنيه القانونية للخبز.