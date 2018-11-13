محافظ البحر الأحمر: تطوير قرى المحافظة خطوة هامة نحو الاستقرار

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر ، أنه سيتم تطوير قرى المحافظة بتوفير العيش الكريم لاهالى القرى واتاحة فرص عمل لشبابها والعمل على تنميتها لتكون مناطق جاذبة للسكان لتحقيق الاستقرار ووقف الزحف على المدن للحفاظ على تراث وكيان المجتمعات البدوية التى تحمل طابع المحافظة الفريد لتصبح نموذج يحتذى به لباقى قرى محافظات الجمهورية .

وأضاف محافظ البحر الأحمر فى بيان للمحافظة ، أن سيتم البدء بقرية ابو غصون بالتعاون مع صندوق الزكاة بالازهر الشريف حيث يشمل التطوير توفير كافة الخدمات والامكانيات للأقامة بمساكن لائقة وتوفير مشروعات توفر فص عمل لابناء القرية وتوفر منتجات للاهالى ، ومن ثم تطوير قرية النصر واالزعفرانة وتطوير باقى قرى المحافظة بالتوالى .

يذكر أن تحتوى محافظة البحر الاحمر على عدد 13 قرية وهم الزعفرانة ، وادى دارا ، النصر ، أم الحويطات ، الحمراوين ، الشيخ الشاذلى ، أبو غصون ، مرسى حميرة ، أبو رماد ، رأس حدربة ، أدلديت ، أبرق ، برانيس تشمل العشرات من التجمعات البدوية.