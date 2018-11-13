video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر: تطوير قرى المحافظة خطوة هامة نحو الاستقرار

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:16 م
محافظ البحر الأحمر: تطوير قرى المحافظة خطوة هامة نحو الاستقرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر ، أنه سيتم تطوير قرى المحافظة بتوفير العيش الكريم لاهالى القرى  واتاحة فرص عمل لشبابها والعمل على تنميتها لتكون مناطق جاذبة للسكان لتحقيق الاستقرار ووقف الزحف على المدن للحفاظ على تراث وكيان المجتمعات البدوية التى تحمل طابع المحافظة الفريد لتصبح نموذج يحتذى به لباقى قرى محافظات الجمهورية .
 
وأضاف محافظ البحر الأحمر فى بيان  للمحافظة ، أن  سيتم البدء بقرية ابو غصون بالتعاون مع صندوق الزكاة بالازهر الشريف حيث يشمل التطوير توفير كافة الخدمات والامكانيات للأقامة بمساكن لائقة وتوفير مشروعات توفر فص عمل لابناء القرية وتوفر منتجات للاهالى ،  ومن ثم تطوير قرية النصر واالزعفرانة  وتطوير باقى قرى المحافظة بالتوالى .
 
يذكر أن تحتوى محافظة البحر الاحمر على عدد 13 قرية وهم الزعفرانة ، وادى دارا ، النصر ، أم الحويطات ، الحمراوين ، الشيخ الشاذلى ، أبو غصون ، مرسى حميرة ، أبو رماد ، رأس حدربة ، أدلديت ، أبرق ، برانيس  تشمل العشرات من التجمعات البدوية.
 
ومن جانب أخر أكد محافظ البحر الاحمر على احقية اى شخص سواء كان من ابناء المحافظة او من المقيمين والعاملين بها للتقديم بمشروع الاسكان الاجتماعى الذى يقام على ارض مدينة الغردقة .
 
وطالب  المحافظ على تكثيف اللوحات الاعلانية بكافة مدن المحافظة وكذلك تكثيف نشر الاعلان للتقديم لهذه الوحدات بكافة مواقع التواصل الجتماعى , وذلك لمعرفة الجميع بشروط الاعلان وانه يحق للجميع التقديم بهذا المشروع كما انه ليس مقتصرا على ابناء مدينة الغردقة فقط وانما يحق للمقيمين والعاملين بمدن المحافظة  التقديم بهذا المشروع .
 
ويذكر ان هذا هو الإعلان العاشر لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي بمدينة الغردقة , حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ميعاد بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الإجتماعي بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة  إبتداءاً من 31/10/2018 بمكاتب البريد ، ليستمر حتى 25/12/2018.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة البحر الأحمر تعلن منح التراخيص لـ16 منشأة طبية بالمحافظة

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

قرى البحر الاحمر

الاسكان الاجتماعي




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة