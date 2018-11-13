محافظ الإسماعيلية يجتمع بمجلس إدارة الإسماعيلى لبحث أسباب تراجع نتائج فريق الكرة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة المحافظة، وكافة الجهات المعنية من أجل مساندة ودعم النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، من أجل استمرار واستكمال مسيرة هذا النادى العريق والحفاظ على اسم وتاريخ قلعة الدراويش، تقديرًا لمكانة هذا النادى العظيم فى نفوس شعب الإسماعيلية ومواطنيها وعشاق ومحبى الدراويش.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ونائبة المهندس خالد فرو، وأعضاء المجلس ومحمد أبوسنة، رئيس تحرير جريدة القناة وذلك بناءً على مطالب شعب الإسماعيلية ومواطنيها ونواب البرلمان آمال رزق الله وأحمد بدران البعلى وعصام منسى وأحمد سعيد شعيب والمستشار عبد الفتاح عبد الله والأستاذ الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بشؤن النادى.

وخلال الاجتماع وفى بداية حديثه أكد محافظ الإسماعيلية، على أنه بصفته محافظًا لتلك المحافظة وشعبها العريق وتقديرًا واعزازًا لعشق هذا الشعب لناديه العظيم فهو مع مجلس إدارة الإسماعيلى فى مركب واحد من أجل اسعاد شعب الإسماعيلية ومواطنيها خاصة جماهير وعشاق كرة القدم الذين هم الأساس وراء نجاح الفريق أو فشله فهم شريك أساسى فى نجاح النادى وتحقيق النصر أو الهزيمة.

كما أكد"عثمان"، على أنه لابد من بذل أقصى الجهود من الجميع والوقوف صفًا واحدا خلف الفريق من أجل استمرار مشواره فى التنافس على بطولات الكأس والدورى العام لكرة القدم ومختلف البطولات المحلية والدولية، مؤكدا على ضرورة أن يتسم التشجيع بالوطنية والولاء للوطن والبعد عن الإثارة والبلبلة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمجلس الإدارة من أجل أن يحقق النادى نتائج طيبة خلال تلك الفترة لتسعد جماهير وشعب الإسماعيلية وطالب بدراسة إمكانية نجاح المدير الفنى لاسيما وأن له سيرة ذاتية تؤكد نجاحه وحتمية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد والاهتمام بقطاع الناشئين خاصة أن النادى لديه عدد كبير من الناشئين.

ومن جهته أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أننا نسعى جاهدين لتوفير المناخ الجيد والمناسب للاعبين وكافة سبل النجاح مؤكدًا على أنه سوف يتم التعاقد مع عدد أثنيين من النجوم وضمهم لصفوف الفريق منهم واحد كولمبى والآخر أفريقى سيتم الدفع بهم خلال الأيام القليلة القادمة بالإضافة الى ضم من 10 إلى 12 لاعب متميز من قطاع الناشئين.

وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة سبل ومقترحات دعم النادى الإسماعيلى وآليات دعم أنشطة النادى.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، على أن الجهاز التنفيذى للمحافظة كاملة ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى وجميع اللاعبين لابد أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على كيان وأسم الإسماعيلى وجماهيره العريضة.