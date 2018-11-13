محافظ الإسماعيلية يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء ومواجهة السيول

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على جميع المسئولين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضى قدمًا فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أى ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بعقد اجتماع موسع برئاسة محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وبحضور رؤساء المراكز والمدن ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإسكان والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والزراعة والرى والحماية المدنية والصحة والإسعاف.

وخلال الاجتماع تم مراجعة واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكافة القطاعات ومناقشة عدد من السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارئ فى حال وقوع أى حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الأمطار والسيول خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على جميع المسئولين بسرعة مراجعة ما تم اتخاذه من تدابير واستعدادات لمواجهة أى أزمة وتحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث، وليس رد الفعل، بالإضافة غلى التشديد على الالتزام بالنوبتجيات فى العمل بالقطاعات الخدمية، خاصة فى أيام العطلات والراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع أى أحداث متوقعة فى أى وقت.