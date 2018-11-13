محافظ الأقصر يستقبل وفد الاتحاد المصرى للكانوى والكياك لتنظيم البطولة العربية التاسعة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفدا من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الأقصر للبطولة العربية التاسعة، وبطولة النيل الدولية الأولى للكانوى والكياك، المقرر إقامتهما فى الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر 2018.

وتناول اللقاء الوقوف على الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة بإقامة البطولتين، حيث من المقرر أن تقام البطولة العربية التاسعة في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، ويليها بطولة النيل الدولية فى الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية والأوربية والآسيوية أبرزها الكويت والعراق وفلسطين والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتى والسودان والسنغال وكينيا ونيجيريا وناميبيا وسيشل وساو تومى وإسبانيا والسويد وهونج كونج.

وقال مدير البطولة اللواء وسيم شاهين، أنه سيقام على هامش البطولتين سيمنار للمدربين واختبارات لترقية الحكام إلى حكام قاريين، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولى للكانوى والكياك، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الدولى سيحضر منافسات البطولتين إلى جانب رئيسى الاتحادين العربى والأفريقى.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، باستضافة البطولتين على أرض محافظة الأقصر، وتجمع عدد كبير من الرياضيين فى الأقصر يمثلون العديد من الدول، مؤكدا على استعداد محافظة الأقصر على استضافة كافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية بما يساهم فى تقديم رسائل إيجابية عن حالة الأمن ودعم حركة السياحة فى المحافظة.