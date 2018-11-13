video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يبحث مع وفد منظمة الهجرة غير النظامية تنفيذ مشروعات شبابية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:04 م
محافظ أسيوط يبحث مع وفد منظمة الهجرة غير النظامية تنفيذ مشروعات شبابية وفد المنظمة الدولية للهجرة غير النظامية
أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، بمكتبه هوجو تافاريس وكارميلو ارميلو ومريام رزق الله أعضاء وفد المنظمة الدولية للهجرة غير النظامية لبحث سبل تنفيذ مشروع "تشغيل الشباب في مبادرات الحد من الهجرة غير النظامية" والممول من منحة مشروع مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين في الخارج " ILDEA " المنفذ بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط  والذى يقوم بتنفيذه عدد 5 جمعيات أهلية بمركز ابنوب بإجمالي تمويل قدره 2 مليون و350 الف جنيه منحة لتنفيذ مشروعات تنموية ودعم مؤسسات مجتمع مدني.

بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة وفاطمة سليمان رئيس قطاع التنمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورميح عبد الحسيب مدير عام فرع الجهاز بأسيوط ومحمد درديرى بفرع الجهاز بأسيوط وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومنار كامل مدير عام إدارة التنسيق والتعاون واشرف محمد مدير التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – عن دعمه لمبادرات تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم جهود تنمية البنية التحتية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا مؤكدًا على المخاطر والاضرار للهجرة غير النظامية على الشباب والأطفال مطالبًا المؤسسات والجمعيات الاهلية بتنفيذ برامج ومشروعات تستهدف رفع الوعي وتحسين الوضع الصحي ورفع المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجًا وتفعيل الأنشطة والمبادرات بمراكز الشباب من خلال التنسيق بين مديرية القوى العاملة والتعليم الفني ومديرية الثقافة والتضامن الاجتماعي وتفعيل مبادرات التدريب من أجل التشغيل.

ومن جانبه أكد هوجو تافاريس على دور المشروع الذى تنفذه منظمة الهجرة بمحافظة أسيوط من ضمن 11 محافظة على مستوى الجمهورية التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية والذى يستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي ودعم جمعيات أهلية وتدريب فريق العمل بالمشروع وتنظيم مبادرات تدوير المخلفات والنظافة والتجميل بالقرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه أشار رميح عبد الحسيب إلى أن المراكز المستهدفة بالمحافظة والتي يرتفع بها معدلات الهجرة غير الشرعية تتمثل في قرية الحمام بمراكز أبنوب وموشا بمركز أسيوط والسراقنا بمركز ديروط بالإضافة إلى بعض القرى الأخرى بالمحافظة مؤكدًا أن المشروع يجرى تنفيذه حاليًا في محوري تحسين الوضع الصحي والبيئي ومناهضة الهجرة غير النظامية بمركز أبنوب عن طريق 5 جمعيات أهلية عاملة بتلك القرى من خلال تنفيذ مشروعات توفير 395 فرصة عمل مباشرة للفتيات / الشباب و43 الف 325 يومية عمل ورفع وتحسين الوضع الصحي ورفع المستوى الاقتصادي وزيادة الوعي الاجتماعي وتأهيل وتدريب الشباب/الفتيات وإيجاد بدائل للهجرة من خلال توفير فرص العمل وتوعية أكثر من 6 ألاف أسرة وتطوير 1000 متر من المساقي والري الحقلي ورش وتطهير الترع وفرز وتدوير ورفع القمامة من الشوارع والمنازل وتجميعها وفرزها وتنفيذ 116 ندوة لرفع الوعى الصحي بالإضافة إلى قوافل الكشف عن فيروس سي.

ومن جانب آخر ، تواصل محافظة أسيوط بالتنسيق مع وزارة الاثار أعمال تطوير وترميم قصر ألكسان الأثري بحي شرق مدينة أسيوط لتعظيم الاستفادة منه كمنطقة سياحية وأثرية وتاريخية وإكسابه الشكل الجمالي الذى يليق به كنقطة مضيئة في المحافظة.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أعلن من قبل عن خطة لتطوير وترميم قصر ألكسان الأثري بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاثار وبمشاركة أخصائيين من كليتي التربية النوعية والفنون الجميلة بجامعة أسيوط وتم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التطوير والتجميل لوضع المقترحات والأراء التي يجري تنفيذها حاليا.

وقال محافظ أسيوط إن الأعمال تجري على قدم وساق حيث يجري ترميم القصر وزرع الحديقة الخاصة بالقصر وتزويد واجهات القصر بالإضاءة اللازمة لافتا أن الهدف هو إعادة تأهيل القصر مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد وعناصره الأثرية بالإضافة إلى رفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه مشيرا إلى ضمه لوزارة الاثار منذ عدة سنوات لتحويله لمتحف قومي للمحافظة يضم كافة القطع الاثرية والمقتنيات التاريخية التي تعود لمختلف العصور.

وأوضح المحافظ أن القصر هو أحد القصور الأثرية الهامة بمحافظة أسيوط ذات الطراز المعماري الفريد ويمكن الاستفادة منه في تنشيط الحركة السياحية والسماح برسو المراكب والفنادق العائمة أمام القصر خاصة بعد تحويله لمتحف مما يساهم بنجاح سياحة اليوم الواحد وتوفير فرص عمل ودخلاً إضافياً لأبناء المحافظة.

فيما أوضح الدكتور أحمد عوض الصعيدي مدير عام الأثار القبطية والإسلامية بأسيوط أن أعمال تطوير وترميم قصر ألكسان يشارك بها 20 أخصائي من إدارات الترميم بوزارة الاثار وسيتم تدعيمهم بـ 20 أخرين من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط لافتا أن أعمال التطوير تتم على مراحل حيث سيتم ترميم القصر من الداخل والخارج وتزويد الإضاءة وتهذيب الحديقة المحيطة به وإعادة زراعتها كما سيتم تطوير المرسى الخاص بالقصر لاستقبال الرحلات النيلية والمراكب السياحية لزيارة القصر خاصة بعد تحويله لمتحف قومي يضم القطع الأثرية المختلفة الخاصة بالمحافظة

جدير بالذكر أن قصر الكسان هو تحفة معمارية فريدة وقد شيده ألكسان باشا أبسخيرون عام 1910م ويقع القصر وسط مدينة أسيوط على ضفاف نهر النيل وهو تحفة معمارية أنشئ على الطراز الأوروبي من زخارف الركوكو والباروك على واجهاته واستخدام عناصر زخرفية تمثل فروع الأزهار والشعارات الرمزية السمة المميزة لطراز النهضة المبكرة في بريطانيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشروعات الشباب قطار التنمية.. جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط: توفير 14 ألف فرصة عمل بتمويل مشروعات بـ239 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة "مفتاح مشروعك" لدعم الشباب.. و"اليوم السابع" يرصد قصص النجاح

المنظمة الدولية للهجرة غير النظامية

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة