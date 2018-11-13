محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل "تعظيم الفائدة من زراعة نخيل البلح"

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعظيم الفائدة من زراعة نخيل البلح والاستفادة من مخلفات النخيل" بحضور الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، وعز الدين جاد الله مدير المعمل المركزى للنخيل، بجانب لفيف من أساتذة جامعة أسوان والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن محافظة أسوان تعد من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى تعداد أشجار النخيل، حيث يوجد بها حوالى 2 مليون نخلة مثمرة وهى تمثل 14% من إجمالى أشجار النخيل المنزرع فى مصر، حيث يعتبر البلح فى مقدمة المحاصيل المنزرعة بأسوان بعد قصب السكر، وتحتل التمور الأسوانية مكانة مميزة فى قائمة الأصناف الجافة من البلح.

وأوضح بأن المحافظة تسعى جاهدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاهتمام بهذا المحصول الهام وتنميته عن طريق تدعيم المعمل المركزى للنخيل، كما أننا بصدد التنسيق مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية للتمور والإبتكار الزراعى لدراسة إنشاء مصنع للتمور فى أسوان مجهز بأحدث التقنيات الحديثة للمساهمة فى زيادة نسبة تصدير التمور مما يعود بالنفع والعائد الإقتصادى المباشر على المزارع الأسوانى، بجانب وضع التمور الأسوانية على خارطة التمور العالمية.

وقدم محافظ أسوان شكره للمنظمين والمشاركين فى هذه الورشة العلمية الذين يسعون بكل ما يمتلكون لخدمة أهلهم وبلدهم فى أى موقع وأى مكان، لافتاً إلى أن ورشة العمل تهدف لتعظيم الفائدة من زراعة النخيل والإستفادة المثلى من مخلفاتها وإلقاء الضوء على مشكلة الحرائق المتكررة للنخيل فى بعض قرى المحافظة ووضع الحلول الجذرية لمواجهتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حدوثها سواء من خلال تنفيذ أعمال التقليم المستمر للأشجار أو التخلص من مخلفات النخيل لتكون ذات عائد اقتصادى على المزارع بدلاً من حرقها، بالإضافة إلى بحث سبل وآليات إنتاج التمور وتسويقها وكيفية عمل قيمة مضافة للمنتجات العديدة القائمة عليها.

وفى نفس السياق أوضح عز الدين جاد الله بأن ورشة العمل تقام بالتعاون بين المحافظة ومعمل النخيل ممثلاً لوزارتى الزراعة والبيئة بمشاركة أكثر من 100 متخصص فى محصول النخيل الذى يعتبر المحصول الثانى فى أسوان بعد محصول قصب السكر حيث تشتهر المحافظة بالأصناف الجافة وأهمها السكوتى والبرتمودا والجنديله والملكابى والشامية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتوفير مفارم لفرم المخلفات حتى يمكن الاستفادة من هذه المخلفات، مع التوسع فى زراعة النخيل فى أسوان بالأراضى الجديدة بطريقة منتظمة وإحلال وتجديد الأشجار المسنة للنخيل حيث يقوم جهاز الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظة بزراعة إعداد كبيرة من النخيل بمنطقة توشكى.