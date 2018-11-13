محافظة الإسكندرية: 202093 مواطن ترددوا على مراكز القضاء على فيروس سى

الإسكندرية ـ جاكلين منير

كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد 202093 مواطن ترددوا خلال الخمسة أيام الماضية في الفترة 8-12 نوفمبر الجاري على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير سارية، وذلك علي مستوي المحافظة.

حيث بلغ عدد المترددين خلال الخمسة أيام في المنتزة 42968 مواطن، وعدد المترددين في شرق 53126 مواطن، وعدد المترددين في وسط 25444 مواطن، وعدد المترددين في غرب 26933 مواطن.

من الجدير بالذكر ؛ أن العمل بالمبادرة الرئاسية " 100مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة 400نقطة ثابتة و 18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.