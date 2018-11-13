video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية: 202093 مواطن ترددوا على مراكز القضاء على فيروس سى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:13 م
محافظة الإسكندرية: 202093 مواطن ترددوا على مراكز القضاء على فيروس سى قافلة طبية
الإسكندرية ـ جاكلين منير
إضافة تعليق
 
كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد 202093 مواطن ترددوا  خلال الخمسة أيام الماضية في الفترة 8-12 نوفمبر الجاري على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير سارية، وذلك علي مستوي المحافظة.
 
حيث بلغ عدد المترددين خلال الخمسة أيام في المنتزة 42968 مواطن، وعدد المترددين في شرق 53126 مواطن، وعدد المترددين في وسط 25444 مواطن، وعدد المترددين في غرب 26933 مواطن.
 
من الجدير بالذكر ؛ أن العمل بالمبادرة الرئاسية " 100مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة 400نقطة ثابتة و 18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور .. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الطوارئ

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

فيروس سى

100 مليون صحه




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة