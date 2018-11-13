محافظة الأقصر تحتفل باليوم العالمى لمرضى السكر بمؤتمر طبى

الأقصر – أحمد مرعى

تحتفل محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، غداً الأربعاء، باليوم العالمى لمرضى السكر، وذلك بتنظيم المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر بقاعة مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، حيث يتناول المؤتمر تحديد الطرق والوسائل لمواجهة مشكلة السكر باعتباره مرضا خطيرا بجانب العمل على دراسة السياسات المطلقة والواجب اتباعها لمواجهة المرض.

ويقول أبو بكر أحمد منسق المؤتمر، إنه من المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر عدد من الاستشاريين والأطباء المتخصصين فى مرض السكر وعشرات المرضى والمواطنين، كما سيتضمن ندوات توعية وقياس نسبة السكر للمرضى وكشف مبكر عن المرض عبر جلب أحدث الأجهزة العالمية لقياس السكر لحضور المؤتمر وإطلاق مبادرة كبرى فى مختلف أنحاء الجمهورية حول مواجهة مرض السكر.

وأوضح أنه سيتم بالمؤتمر مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمرض على مستوى العالم، ودراسة آفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للسكر مع وزارة الصحة المصرية، لمواجهة مشكلة مرض السكر الخطيرة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف أبو بكر أحمد لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يهدف لمناقشة كل ما هو جديد فى مرض السكر من خلال التعريف بأنواعه المختلفة وسبل علاجه والوقاية منه، من خلال التغذية السليمة والعادات الغذائية الخاطئة التى تؤدى لتغيير المعدلات الطبيعية لسكر الدم، مع التركيز على اهمية الرياضة لضبط معدلات السكر لدى المرضى، كما يسعى قيادات المؤتمر بتنظيم عدد من الأنشطة بالمحافظة للتوعية بأعراض وأسباب مرض السكر وانتشاره بمصر والصعيد، وإجراء التحاليل لعدد من أهالى المحافظة، وتنظيم القوافل الطبية ببعض مراكز المحافظة.

ويقول محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك، إن فعاليات المؤتمر الطبى الدولى لمرضى السكر بالمحافظة، يأتى فى إطار إحياء منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لليوم العالمى لمرضى السكرى 2018، حيث تم اختيار موضوع هذا العام تحت شعار "الأسرة ومرض السكري"، ويهدف الاحتفال إلى زيادة الوعى بأثر مرض السكر على الأسرة وشبكة دعم المتضررين، وتعزيز دور الأسرة فى إدارة الرعاية والوقاية من المرض.