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مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التطورات فى غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:23 م
مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التطورات فى غزة مجلس الأمن
أ ف ب
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يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا مغلقا فى وقت لاحق الثلاثاء لبحث تصعيد العنف فى قطاع غزة الذى يعتبر الأسوأ منذ حرب 2014.

وطلبت الكويت، التى تمثل الدول العربية فى المجلس، وبوليفيا عقد الاجتماع الذى سيستمع خلاله سفراء الدول الأعضاء إلى تقرير عن التطورات فى غزة من مسؤول فى الامم المتحدة، بحسب دبلوماسيين.

وفى وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية فى القطاع وبينها حماس وقفا لاطلاق النار مع اسرائيل بوساطة مصرية.

وقالت الفصائل أنها ستلتزم بالهدنة فى حال التزمت بها اسرائيل، ولم يصدر رد فعل فورى من الجانب الاسرائيلي.

 

 


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