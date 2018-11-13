مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط: نعمل مع مصر لضبط الوضع فى غزة

كتبت ريهام عبد الله

أكد نيكولاى ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، أن الأمم المتحدة تعمل مع مصر وجميع الجهات المعنية لضبط الوضع فى غزة، مؤكدا أن الوضع خطير للغاية ومتهور على حد وصفه.

وقال ملادينوف: "الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر وجميع الجهات المعنية لضمان أن تتراجع غزة عن حافة الهاوية، التصعيد فى الـ 24 ساعة الماضية خطير للغاية ومتهور، يجب أن تتوقف الصواريخ، وأن يبدي الجميع ضبط النفس! يجب ألا يدخر أي جهد لعكس مسار دوامة العنف".



نيكولاى ملادينوف

ويتعرض قطاع غزة منذ أمس الاثنين لغارات جوية، من القوات الاسرائيلية استهدفت منازل المدنيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب، اليوم الثلاثاء، سقوط 6 شهداء وإصابة 25 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ مساء أمس الاثنين.