مباحث الأموال العامة تتحرى عن صاحب شركة نصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالخارج

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر الجديدة الجزئية، رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لمدير شركة لنصبه على المواطنين من راغبى السفر، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، فيما قررت النيابة العامة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترف المتهم بإدارته الشركة بدون ترخيص، وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأوروبية والخليجية مقابل مبالغ مالية حسب الاتفاق والجهات الحكومية مقابل مبلغ 500 جنيه من كل منهم، واستلامه نصف المبلغ المالى المتفق عليه "كمقدم" لحين الحصول على موافقة جهة العمل.

تعود تفاصيل القضية عندما، وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام"عبد الباسط.س.ى” 40 سنة مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وسابق اتهامه فى 8 قضايا يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مقرا للشركة إدارته، والتى تخصص نشاطها فى إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها، دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

من خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه أثناء تواجده بالشركة، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها 4 آلاف عقد عمل بأسماء اشخاص مختلفة من راغبى الحصول على فرصة عمل و1000 جنيه و6 جوازات سفر بأسماء اشخاص و2 دفتر ايصالات استلام

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.