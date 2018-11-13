كشف غموض العثور على جثة جزار بالأقصر..والمتهمون: أوهمناه برغبتنا فى شراء ماشية

كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى - أحمد مرعى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات العثور على جثة جزار بالزراعات بناحية النواصر دائرة "مركز شرطة إسنا" بالأقصر.

وكان ضباط أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، تمكنوا من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على "أشرف . و . ك" 44 سنة - جزار - ومقيم بأوسيم (بمحافظة الجيزة)، بالزراعات بناحية النواصر دائرة (مركز شرطة إسنا) بالأقصر (مصاب بجروح متفرقة بالجسم وفى حالة غيبوبة)، وما قرره "شقيقه" بخروجه من منزلهما متوجهاً لمحافظة الأقصر لشراء بعض الماشية، إلا أنه لم يعد وحرر محضر بغيابه بمركز شرطة أوسيم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من:"ح.ع" 38 سنة عامل، و"ك.ب" 36 سنة عامل، مسجل شقى خطر، و"ع.ا" 37 سنة عامل، و"ع.ص" مسجل شقى خطر، ومقيمين جميعاً بدائرة مركز شرطة الأقصر.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا الرابع، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة بالاشتراك مع المتهم الهارب، حيث قام الأول باستدراج المجنى عليه، بناءً على اتفاق مسبق بينهما على شراء ماشية من قرية النواصر، واستقل رفقته مركبة "توك توك"، وحال مرورهما بمنطقة العثور، قام باقى المتهمين بالتعدى عليه بعصا، واستولوا منه على (مبلغ مالى قدره "65 ألف جنيه"، هاتفين محمول) وتركوه وهربوا، وأرشدوا عن (مبلغ مالى قدره 28.400 جنيه، العصا المستخدمة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، وأضافوا بأن باقى المبلغ المالى والهاتفين بحوزة الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.