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قطع المياه عن مدينة كفر شكر 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات اليوم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:12 ص
قطع المياه عن مدينة كفر شكر 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن قري مدينة كفر شكر، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفبر، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.
 
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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