قطريليكس: انهيار قطاع السياحة فى قطر بسبب المقاطعة وتمويلها للإرهاب

كتب إسلام جمال

سلط حساب قطريليكس، المعنى بفضج جرائم نظام الحمدين، الضوء على تسول قطر لإنقاذ السياحة، عقب تراجع معدلاتها، بعد الحصار العربى المفروض عليها.

وقال الحساب، إن نظام تميم دفع ثمن تمويله للإرهاب انهيارا في قطاع السياحة الذى لم تنجح محاولات قطر لتقديم تسهيلات فى جذب السياح.

وأوضح الحساب، أن قطر سعت لتمديد فترات السماح لتأشيرات مرور الترانزيت وقدمت عروضاً ضخمة للمسافرين على الخطوط القطرية، وحاولت جذبهم لمطار حمد، لكن دون جدوى فتكبدت قطر الخسائر.