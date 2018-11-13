video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطريليكس: انهيار قطاع السياحة فى قطر بسبب المقاطعة وتمويلها للإرهاب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:11 ص
قطريليكس: انهيار قطاع السياحة فى قطر بسبب المقاطعة وتمويلها للإرهاب تميم بن حمد
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

سلط حساب قطريليكس، المعنى بفضج جرائم نظام الحمدين، الضوء على تسول قطر لإنقاذ السياحة، عقب تراجع معدلاتها، بعد الحصار العربى المفروض عليها.

وقال الحساب، إن نظام تميم دفع ثمن تمويله للإرهاب انهيارا في قطاع السياحة الذى لم تنجح محاولات قطر لتقديم تسهيلات فى جذب السياح.

وأوضح الحساب، أن قطر سعت لتمديد فترات السماح لتأشيرات مرور الترانزيت وقدمت عروضاً ضخمة للمسافرين على الخطوط القطرية، وحاولت جذبهم لمطار حمد، لكن دون جدوى فتكبدت قطر الخسائر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل شن غارات على قطاع غزة

قطر

الارهاب

قطريليكس

السياحة




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة