قطريليكس: انهيار قطاع السياحة فى قطر بسبب المقاطعة وتمويلها للإرهاب

سلط حساب قطريليكس، المعنى بفضج جرائم نظام الحمدين، الضوء على تسول قطر لإنقاذ السياحة، عقب تراجع معدلاتها، بعد الحصار العربى المفروض عليها.
وقال الحساب، إن نظام تميم دفع ثمن تمويله للإرهاب انهيارا في قطاع السياحة الذى لم تنجح محاولات قطر لتقديم تسهيلات فى جذب السياح.
#قطر تتسول لإنقاذ السياحة— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨
دفع نظام #تميم_العار ثمن تمويله للإرهاب انهيارا في قطاع السياحة الذي لم تنجح محاولات #قطر لتقديم تسهيلات في جذب السياح بحسب تقرير مجلة #فوربس#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_تنتحر#تميم_يستنزف_قطر pic.twitter.com/E5m9uZJZbD
وأوضح الحساب، أن قطر سعت لتمديد فترات السماح لتأشيرات مرور الترانزيت وقدمت عروضاً ضخمة للمسافرين على الخطوط القطرية، وحاولت جذبهم لمطار حمد، لكن دون جدوى فتكبدت قطر الخسائر.
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