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قبول استئناف أمين خزانة الزمالك على حبسه وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:53 م
قبول استئناف أمين خزانة الزمالك على حبسه وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه نادى الزمالك - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قبول استئناف محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

 

وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

 


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