غلق مستشفى خيرى بالمحلة لإدارتها بدون ترخيص

الغربية – عادل ضرة

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر والإدارة الصحية بالمحلة ثان، بإغلاق مستشفى خيري بمركز المحلة، لتشغيلها بدون تراخيص وإجراء عميات جراحية فى مكان غير مرخص وعدم اتخاذ اجراءات مكافحة العدوى.

وكانت لجنة من الإدارة الصحية بالمحلة ثان برئاسة الدكتور سيد قاعود، والدكتور فتحي فايد بإدارة العلاج الحر، ولجنة من الصحة، قد قاموا بالتفتيش على المستشفى لفحص التراخيص والوقوف على إجراءات مكافحة العدوى.

وتبين من خلال الفحص عمل المستشفى بدون تراخيص، وإجراء العمليات فى مكان غير مجهز وغير مرخص، وايضا عدم وجود أي إجراءات لمكافحة العدوى، وعدم مطابقة جناح العمليات للاشتراطات.

وتم رفع تقرير للدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، الذي اصدر قرارها بغلقها.