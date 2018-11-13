video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غزة تقاوم.. شباب مصر والعرب يساندون مقاومة فلسطين أمام عدوان إسرائيل الغاشم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:30 ص
غزة تقاوم.. شباب مصر والعرب يساندون مقاومة فلسطين أمام عدوان إسرائيل الغاشم أهالى غزة
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

فلسطين هى قضية كل العرب الأولى، وفى القلب منهم الشعب المصرى، الذى ينزف قلبه ألماً بعد القصف الإسرائيلى، الذى استهدف قطاع غزة مؤخراً.

هاشتاج غزة تقاوم
هاشتاج غزة تقاوم

 

رسائل عديدة وجهها الشباب المصرى والعربى، دعماً للشعب والمقاومة الفلسطينية، تشد من أزرهم فى مواجهة القصف الإسرائيلى الغاشم والمعتدى، من خلال هاشتاج "غزة تقاوم"، والذى احتل المرتبة الثانية عبر موقع "تويتر".

أحرار غزة
أحرار غزة

 

وكتب محمد العمرانى قائلاً: " يا سائلاً عن غزة وحالها أبشر فما زال العز فى رجالها"، مثمناً من مقاومة أهل غزة والشعب الفلسطينى أمام العدوان الغاشم.

محمد
محمد

 

أما أحمد الصالحى فقد علق مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة: "قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ".

أحمد الصالحى
أحمد الصالحى

 

بينما علقت رنا بقولها: " گلما ذاقت غزة طعم الشهادة ذاقت اسرائيل طعم الموت فاللهم نصرك لـ غزة وكل فلسطين".

رنا
رنا

 

وعلق حساب باسم ثائر المصرى بقوله: " هَذه الأرض لا تَتسِع لهويتين، إماَ نَحنْ أو نَحن، كانت ولا زالت وستكون لنا، كلها فلسطين".

ثائر المصرى
ثائر المصرى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العدوان على قطاع غزة يتصاعد.. الاحتلال يقصف محطة تلفزيون الأقصى.. الفصائل تطلق أكثر من 200 صاروخ نحو المستوطنات.. تل أبيب تتوعد بجولة ثانية من الضربات وسط إدانات.. ونتنياهو يقطع زيارته لباريس

المتحدث باسم جيش الاحتلال يظهر على الجزيرة القطرية تزامنا مع قصف غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس فى غزة

مصر

العرب

غزة تقاوم

فلسطين




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة