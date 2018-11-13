غزة تقاوم.. شباب مصر والعرب يساندون مقاومة فلسطين أمام عدوان إسرائيل الغاشم

كتب إسلام جمال

فلسطين هى قضية كل العرب الأولى، وفى القلب منهم الشعب المصرى، الذى ينزف قلبه ألماً بعد القصف الإسرائيلى، الذى استهدف قطاع غزة مؤخراً.



هاشتاج غزة تقاوم

رسائل عديدة وجهها الشباب المصرى والعربى، دعماً للشعب والمقاومة الفلسطينية، تشد من أزرهم فى مواجهة القصف الإسرائيلى الغاشم والمعتدى، من خلال هاشتاج "غزة تقاوم"، والذى احتل المرتبة الثانية عبر موقع "تويتر".



أحرار غزة

وكتب محمد العمرانى قائلاً: " يا سائلاً عن غزة وحالها أبشر فما زال العز فى رجالها"، مثمناً من مقاومة أهل غزة والشعب الفلسطينى أمام العدوان الغاشم.



محمد

أما أحمد الصالحى فقد علق مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة: "قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ".



أحمد الصالحى

بينما علقت رنا بقولها: " گلما ذاقت غزة طعم الشهادة ذاقت اسرائيل طعم الموت فاللهم نصرك لـ غزة وكل فلسطين".



رنا

وعلق حساب باسم ثائر المصرى بقوله: " هَذه الأرض لا تَتسِع لهويتين، إماَ نَحنْ أو نَحن، كانت ولا زالت وستكون لنا، كلها فلسطين".