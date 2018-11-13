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غزة تقاوم.. رواد تويتر يدعمون ساكنى القطاع ضد العدوان الإسرائيلى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:10 م
غزة تقاوم.. رواد تويتر يدعمون ساكنى القطاع ضد العدوان الإسرائيلى قصف قطاع غزة
كتبت ريهام عبد الله
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عدوان جديد، صوت القنابل، وهدير محركات الطائرات العسكرية، قبل دقائق من إلقاء القنابل والصواريخ، كلمات تصف الحال الذى يعايشه قطاع غزة المحتل، منذ أمس الاثنين، بعد تعرض القطاع المحتل لغارات من القوات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما خلف وراءه قتلى ومصابين ومبانى مهدمة وخاوية.

 

العدوان على غزة
العدوان على غزة

وتواصل القوات الإسرائيلىة عدوانها لليوم الثانى على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين من قاطنى القطاع، ودمرت الطائرات الإسرائيلية عددا من منازل المدنيين خلال الساعات القليلة الماضية.

 

غزة تحت الحصار
غزة تحت الحصار

استهداف المدنيين، ومنازلهم، أثار حالة من الرعب والهلع لدى سكان قطاع غزة المحتل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب، اليوم الثلاثاء، سقوط 6 شهداء وإصابة 25 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ مساء أمس الاثنين.

ضرب غزة
ضرب غزة

رواد تويتر دشنوا هاشتاج حمل اسم "غزة تقاوم" للتضامن مع القضية الفلسطينية وحق ساكنى القطاع فى حماية أمنهم وسلامتهم، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا فى الترند المصرى اليوم الثلاثاء.

 

غزة
غزة

وغرد رواد تويتر بصور ترصد حجم الدمار الذى خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية بمنازل المدنيين، ومغردين بأسماء وصور الشهداء من الجانب الفلسطينى إثر العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المحتل.

 

غزة تقاوم
غزة تقاوم

وغرد مدون اسمه انطونيو يمانى: "لست مهزوم ما دمت تقاوم"، وغرد سليمان:" ما ضاع وطنٌ وراءه مقاوم"، وقال آخر:" إننا نحبّ الحياة لأننا نحبّ الحريّة، ونحبّ الموت متى كان الموت طريقا إلى الحياة"، وغرد آخر:" هل تعلمينَ ياغزّة ما كان هذا إلا ألمي أنا ذلكَ الدُخان المتطاير من حُزني وحياتي دونَ مساعدتكِ يا وردة الأوطان، أحسست بألم من كانوا هناك".

 

قطاع غزة
قطاع غزة

 

 


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غزة تقاوم

قطاع غزة

العدوان على غزة

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