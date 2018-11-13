غدًا ..مؤتمرًا بين "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" عن استقرار الأسواق

كتب أحمد عبد الهادى

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، مؤتمرًا على مدار يومين، تدور فيه حلقات النقاش حول دور الرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية،وقضاة من مجلس الدولة.

يفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة،بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية ، التى سيحضرها أيضا عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.