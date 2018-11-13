غدا.. وزير التموين يعلن موعد تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين

كتب ــ مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لاستعراض آليات عمل الوزارة فى تحديث بيانات بطاقات التموين التى بها أخطاء ومن المقرر أن يعلن الوزير موعد الانتهاء من المؤشرات التى تحدد الفئات المستحقة للدعم تمهيدا لتنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين خلال الفترة المقبلة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 30 لسنة 2018 بشأن قبول تظلمات المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، اعتبارا من يوم السبت الماضى، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل.

وسوف يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بِه متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها إلى مكتب التموين وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.